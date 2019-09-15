Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında golsüz berabere biten Çaykur Rizespor-Göztepe karşılaşmasının ardından konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Bundan sonraki 30 haftalık süreç çok farklı olacak" dedi.



Geçtiğimiz yıldan kalan kadroya yeni isimlerin eklendiğini ve 5. hafta karşılaşmalarında oynayacakları Konyaspor maçı ve ardından sürecin Göztepe için daha iyi olacağını dile getiren Tuna, "3 haftadır 7 puanlı bir Rize, 1 puanlı bir Göztepe ve buraya gelirken kazanmak istediğimizi ve bu arzu ile sahada olacağımızı hissettirmek istedik. Zaman zaman önde yaptığımız baskılarda, 2. bölgedeki oyunumuzda sağlamaya çalıştık. Ön bölgedeki topa sahip olduğumuzda dikine oynayan oyuncularımızla o geçişi gerçekleştiremedik. Oyun verimliliği adına iyi bir oyun oynadılar. 3 haftadır gol atamıyorduk, bugün yine gerçekleştiremedik ama çok gol atacağımızı ve oyun anlayışımızla ilgili gelecekte neler olabileceğini ben biliyorum. Bunu hem oyun anlayışımızla ilgili, hem oyun değişikliğinde gösterdik. Rizespor'a karşı nasıl oynanması gerekiyordu? Bizi çok iyi analiz etmiş. Çünkü hep bekleyerek oynadı. Ama bizde tabi iyi analiz ettik. Çok pozisyon zenginliği olmadı ama oyun disiplini adına iki takımda iyiydi. Göztepe için 4 haftalık süreç açıkçası geçen yıldan gelen Geçen yıl ki kadromuzla, sonradan gelen oyuncularımızla bir geçiş sürecine dönüştü. Cuma günü Konyaspor maçıyla başlayacağımız 30 haftalık süreç çok farklı bir Göztepe olacak" şeklinde konuştu. - RİZE