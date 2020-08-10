Tamer Tuna'dan Nuri Şahin açıklaması - Son Dakika

Tamer Tuna'dan Nuri Şahin açıklaması

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Nuri Şahin zaten olumluydu ama 'oldu, bitti' transferde gündeme gelmez. Görüşme aşamasında.

Tamer Tuna'dan Nuri Şahin açıklaması, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Nuri Şahin zaten olumluydu ama 'oldu, bitti' transferde gündeme gelmez. Görüşme aşamasında. Bu bir süreç ve karar aşamasını birlikte alacağımız dönemdeyiz. Hem mali yükümlülükler, onun da burayı istemesi önemli. Nuri Şahin bu konuda olumlu ama henüz anlaşma yok" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Tuna, "İlk günlere dönerek başlamak istiyorum. Antalyaspor'a gelmekten dolayı açıkçası çok mutluyum. İlk görüşme aşamasından sonra Öztürk ailesiyle bir araya gelişim, hem de Antalyaspor'da ikinci yarıya dönük planların ardından, gelme arzum daha da arttı" şeklinde konuştu.

"OLDUKÇA BAŞARILI OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİM"

İkinci yarıda iyi bir futbol ortaya koyduklarını söyleyen Tuna, "Fikirlerin sahaya dönüşündeki disiplin, mücadele, oyun anlayışımız bizi çok memnun etti. İkinci yarıyı 2 mağlubiyetle noktalamamız, kupada çeyrek finale gelene kadar ortaya koyduğumuz mücadele iyiydi. Oldukça başarılı olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.

"7 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILDI"

Deneyimli çalıştırıcı, geçen sezon devre arasında yapılan transferlerle takımdaki değişimin sezon sonrası 7 oyuncu ile yolları ayırdıklarını kaydederek, giden oyuncuların takıma en yüksek düzeyde verim sağladıklarını söyledi. Tuna, şahsı ve taraftarları adına oyunculara teşekkürlerini sundu.

"ORTA SAHA, STOPER, FORVET YA DA KANAT HATTINA TRANSFER PLANLIYORUZ"

Pandemide fikir ayrılıkları yaşandığını kaydeden Tuna, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Zaten Türkiye'mizin en büyük sorunu bu. Fikir ayrılıklarının en son noktada buluşma fikrini yaşayamayan bir toplumuz. Burada şanslıyım. Antalyaspor'da her toplantımızda her fikrimiz açık şekilde ortaya dökülse de sonuçta fikir birliğine ulaşabiliyoruz. Bu noktada iyi bir takım, iyi bir şehirdeyim. İşte biz bu sağlayamadığımız bir dönem yaşadık, hala da sağlamamaya devam ediyoruz. Ortak noktada katkı sağlayacak görüş yok. Bu konuda da eleştirilerimi ortaya koymak istiyorum. Şu anda da bütçe anlamında kulüpler hem kendi içsel yapısı hem de yabancı, yerli futbolcu hakkında fikir belirtirken kökten ayrılıklar bulunuyor. Ortak noktada ne takım ne de kulüplerin ekonomik menfaatine katkı yapacak bir yapıya doğru gidiyoruz. Kulüpler birliğinin, federasyonla bütçe görüşmeleri var. Bütçe görüşmelerinde sonuçlarının ne oranda değişeceğini bilmiyorum ama köklü fikir ayrılıkları olacağını biliyorum. İki, üç yıl öncesine kadar bir çalışma vardı. Kulüplerin mali yapısıyla ilgili. Bazı kulüplerin kendilerine menfaat sağlamak ya da komisyonda oluşturulan yapılardan dolayı da zararlarına olacağı düşünülen bütçe yapısıyla ilgili belki çalışmalar yapıldı. Şu anda içinde bulunduğumuz mali yapılar öngörülmeden karar alındı. Bu kararlarla ilgili federasyonun belirttiği takım bütçeleri de tabii ki şu anki ekonomik yapıda emin olun hiçbir takım, 18 Süper Lig takımı, şimdi 21 takımı oldu. Artacak mı bilmiyoruz? Daha kaç olur bilmiyorum. 21 Süper Lig takımının sezon sonunda kazançları ile giderleri arasında takım ortalamasının eksi yönünde olacağını öngörebiliriz. Türk futbolunun kendi hedefi, kulüplerin yapısı, kulüplerin gelecekteki borçlanma planı olmalı. Ekonomik anlamda 1970'lerden gelen banka borçlanmaları olmuş hiç artıya geçemeyen kulüpler oldu. Takımı güçlü tutmak için transfer yapmak ve baskının içinde kulüpleri yönetemeyen, baskıdan çıkamayan teknik kadrolara sahibiz. Baskıdan kaynaklanan transfer hikayeleriyle bütçelerin aşıldığını görüyoruz. Biz bu bütçeleri aşmayacağız. Çünkü, aldığımız oyuncular bonservis ödemeyeceğimiz futbolcular olacak. Orta saha, stoper forvet ya da kanat hattında oynayan futbolcu transferi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AYRILIŞLARIMIN NEDENİ FİKİR AYRILIKLARIDIR"

Hep hedeflerinin olduğunu aktaran Tuna, "Bulunduğum yerin her zaman en iyisine ulaşmasını isterim. Hizmet ettiğimiz bir kesim var. Ben onlara en iyi şekilde yansıyışımızı gösterebilmek istiyorum. 3 sezondur süper ligdeyim. Ayrıldığım kulüplerde ayrılışımın nedeni, başarı başarısızlık değil, fikir ayrılıklarından olmuştur. Bunu söylemek istiyorum. Hep, hoca kovulur ya, benim kendim bırakarak ayrıldığım kulüplerde oldu. Bu 10 yıllık teknik hayatımda bu hep böyle oldu. Ayrılıklarda istifa etti, kovuldu diye haberler çıkar. Bu önemli değil, kovulduğumuz yerler de olabilir" dedi.

"NURİ ŞAHİN'LE GÖRÜŞTÜM"

Antalyaspor'un da hedefleri olduğunu aktaran Tuna, şu ifadeleri kaydetti:

"Başkanımızın yıldızları olacaktır ama genç kadro hedefi olan Antalyaspor var. Türkiye'den yurt dışına giden değerli oyuncular oluyor. Onların sayısını arttırmak istiyoruz. Taraftara zevk veren futbolu oynatabilmek lazım. İyi bir yerdeyiz. Ciddi geçiş dönemindeyiz. Şu anda oluşturduğumuz hedef, kamp süresince yapacağımız transferlerin istediğimiz düzeyde olabilmesi. 3 yeni oyuncu daha dahil olacak. Artıları olabilir mi bunu değerlendireceğiz. Nuri Şahin ile olan bir görüşmemiz var. Ben de bireysel görüştüm. Biz bu konuda gizliliği ön plana alıyoruz."

Tekliflerin konuşulduğunu ifade eden Tamer Tuna, "Şunu ukalalıkla söyleyebilirim. Çok da kendime güveniyorum. Bugüne kadar konuştuğumuz hiçbir oyuncuyla anlaşamamış değiliz. Bunu net ve yüksek özgüvenle söylüyorum. Başkanımızın da bireysel görüştüğü hiçbir oyuncuyla anlaşma sağlanamamış değil. Biz anlaşabileceğimiz, kendi istediğimiz oyuncularla görüşüyoruz. Ne istediğimizi biliyoruz" diye konuştu.

"YERİ OYUNCU KALİTESİNİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ"

Yerli oyuncu kalitesini arttırmak istediklerini söyleyen Tuna, "2004 doğumlu oyuncular var. Bunlar gelip giden oyuncular değil. Sezon sonuna kadar bizimle devam edecek 2 oyuncumuz var. Kiralıktan dönen oyuncularımız oldu. Onlar kendi gösterdikleri performansa göre devam edecekler. Yani yaş ortalamamızı transferlerle ve bu şekilde düşüreceğiz. Yerli rekabeti doğru olursa bu sayı dengelenecektir" sözlerine ekledi.

Tuna, "Nuri Şahin, önemli bir oyuncu ben de değer veriyorum. Nuri Şahin ile ben de görüştüm. İstediğimiz her oyuncuyla direkt görüşme yapıyoruz. İçinde bulunduğu durumu, ne istediğini anlamak zorundayız. Nuri Şahin ile ben kişisel olarak görüştüm. Olay sadece transfer değil. Bu tür oyuncular geldiğinde takıma kattığı değer, buradaki oyunculara model olma yolunda katkı sağlayabiliyor. Transfere bakışımız hem performansından faydalanacağımız hem de onun özelliğine olan oyun yapımız. Pas oyununa katkısı, liderlik özelliğiyle iyi bir oyuncu. Bu yüzden olumlu. Nuri Şahin zaten olumluydu ama 'oldu, bitti' transferde gündeme gelmez. Görüşme aşamasında. Bu bir süreç ve karar aşamasını birlikte alacağımız dönemdeyiz. Hem mali yükümlülükler, onunda burayı istemesi önemli. Nuri Şahin bu konuda olumlu, anlaşma yok" diye konuştu.

(Huriye Ferah Vanlı - İsmet Ersoy/İHA)

Antalyaspor, Tamer Tuna, Nuri Şahin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 15:52

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tamer Tuna'dan Nuri Şahin açıklaması - Son Dakika
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