Tamer Tuna: "En Kötü Senaryo Başımıza Geldi"
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, başlarına gelebilecek en kötü senaryonun yaşandığını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'de sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna
, başlarına gelebilecek en kötü senaryonun yaşandığını söyledi.
Ligde kalma mücadelesi veren Göztepe sahasında Akhisarspor'a kaybederken, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Tamer Tuna, en kötü senaryoyu yaşadıklarını söyledi. Tuna, "Lige verilen 3 haftalık ara bizim çok önemliydi. Bizim için yeni bir başlangıç olacaktı. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyordu. Fakat futbolda bazen en kötüsü senaryo gerçek olabiliyor. Bugün bunu yaşadık. Göztepe bu ligde olmayı sonuna kadar hak ediyor. Mücadelemiz kalan 7 haftada sonuna kadar sürecek. Ancak bunu göstermek için maç kazanmamız gerekiyor. Pozisyonlar bulduk ama kaybettik. Kazanmış olsak bugün ligde kalacağımızı deklare edebilirdik. Kendimizi eleştireceğimiz bir periyoda gireceğiz. Başkan ve oyuncularla oturup konuşacağız, durumu değerlendireceğiz. Avantaj maç kazanınca ortaya çıkar. Göztepe olarak 8 maçı da kazanabilirdik. Avantaj böyle kayboluyor" dedi. - İZMİR
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:41 Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta Adriano ve Quaresma, Çaykur Rizespor Maçının Kadrosuna Alınmadı
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Mariano Kart Görünce Çıldırdı
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba İstifa Etti
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe Tepkisi: Maşallah Rekor Kırıyorlar