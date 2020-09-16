Tamer Tuna: "Geçen sene kazanmıştık yine kazanmak için gideceğiz" - Son Dakika

Tamer Tuna: "Geçen sene kazanmıştık yine kazanmak için gideceğiz"

Hafta sonu Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maç ile ilgili konuşan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Geçen sene kazanmıştık. Yine kazanmak için gideceğiz" dedi.

Tamer Tuna:

Hafta sonu Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maç ile ilgili konuşan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Geçen sene kazanmıştık. Yine kazanmak için gideceğiz" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, haftalık değerlendirmede bulunduğu basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Sözlerine hazırlık dönemi ve Gençlerbirliği maçını yorumlayarak başlayan Tuna, "Hazırlık dönemi kendimizi görme adına önemli bir aşamaydı. Lig başlangıcı her şeyden daha önemli hale geldi. Fiziksel hazırlığın değerinden, oyuncuların psikolojik anlamda hazır olması, her şeyden önemliydi. 40 haftalık uzun maratonun ilk haftasını kayıpsız geçmek bizim için değerliydi. Gençlerbirliği takımı çok iyi bir takım. İleride göreceksiniz, bence lige değer katacak bir takım. Geçen sezondan kadrosunu korumuş iki takımın mücadelesiydi. Oyun disiplinimiz üst seviyedeydi. Takım savunmamız maç boyunca 1 pozisyon vermemizden de anlaşılacağı gibi, başarılıydı. Defans anlayışımız ve hücuma geçişlerimizle önemli bir başlangıç yaptık" dedi.

Antalyaspor'un geçen sezon bıraktığı değerle yeni sezona başlamasının, genç ve altyapıdan çıkan oyuncuların sahada yer almasının, 6 Türk oyuncu ile oynamalarının planlama ve gidişat açısından önemli olduğunu kaydeden Tuna, "Antalya'da iyi futbol seyrettirerek, kazanılan altyapı oyuncularıyla bütçeye takılmadan oyuncuya değer katıp yola devam etme hedefimiz var. Hem başarı hem de takım yönetimi ve oyuncu gelişimini bir arada götürme niyetindeyiz. Sezon içinde dalgalanmalar olabilir. Takımımızın fark edilmeyen tüm pozisyonlardaki disiplin ve mücadelesi doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.

Beşiktaş maçı yorumu

Hafta sonunda Beşiktaş ile deplasmanda oynayacakları maç ile ilgili de konuşan Tamer Tuna, "Ligin ikinci haftasında iki takımın da tam hazır olmadığı bir maç olacak. Rakibin Beşiktaş olması ya da başka bir takım olması önemli değil. Beşiktaş tabi ki önemli ve moralli bir takım. Trabzon deplasmanından 3 gol atarak ve galibiyetle dönmüş bir takım. O statta oynamak her zaman zor. Geçen sene kazanmıştık. Yine kazanmak için gideceğiz. Oyunumuzu sürdürüp geliştirmek istiyoruz. Orada da aynı konsantrasyonu ve gelişimi sürdürebilirsek kazanamamamız için bir sebep yok. Oyuncularımızın mücadelesi ve kendi oyun gücümüz bunu gösterecektir. Bu arada, Sergen Yalçın'a da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Antalyaspor, Tamer Tuna, Beşiktaş, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 14:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tamer Tuna: 'Geçen sene kazanmıştık yine kazanmak için gideceğiz' - Son Dakika Spor

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