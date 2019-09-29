Son Dakika Haberleri: Tamer Tuna: "Her geçen hafta seviyemiz yükselecek"
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Tamer Tuna: "Her geçen hafta seviyemiz yükselecek"

1 saat önce

Gaziantep Kalyon Stadı'nda Ali Şansalan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Tamer Tuna:

Gaziantep Kalyon Stadı'nda Ali Şansalan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00'de başlayacak.


Sarı-kırmızılılarda sakat bulunmazken, kırmızı kart cezalısı Poko Gaziantep'te görev yapamayacak.


Teknik Direktör Tamer Tuna, Konyaspor ve Yozgatspor galibiyetleriyle çıkışa geçtiklerini belirterek, "Her geçen hafta seviyemiz yükselecek. Gazişehir özellikle ilk haftadan sonra önemli bir ivme yakaladı. Kolay bir karşılaşmaya çıkmayacağız ancak iyi hazırlandık, iyi motive olduk. Artık deplasmanlardan da istediğimiz skorları alarak evimize dönmeliyiz. Takımıma güveniyorum. Bu haftayı kayıpsız geçerek tırmanışımızı sürdüreceğiz" yorumunu yaptı.


GÖZTEPE'nin muhtemel 11'i şu şekilde...


Beto - Gassama, Reis, Titi, Berkan, Alpaslan, Soner, Moossoro, Halil, Serdar, Napoleoni.


Ali Şansalan, Tamer Tuna, Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 12:06 
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