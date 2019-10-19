Son Dakika Haberleri: Tamer Tuna: "Kazanamadığımızda da kaybetmemeliydik"
Son Dakika Spor Tamer Tuna: 'Kazanamadığımızda da kaybetmemeliydik'

Tamer Tuna: "Kazanamadığımızda da kaybetmemeliydik"

1 saat önce

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, son dakikalarda yedikleri golle mağlup oldukları için üzgün oldukları belirterek, "Kazanamadığımızda da kaybetmemeliydik" dedi.

Tamer Tuna:

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, son dakikalarda yedikleri golle mağlup oldukları için üzgün oldukları belirterek, "Kazanamadığımızda da kaybetmemeliydik" dedi.


Göztepe, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 2-1 yenildi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Kaybetmeme, kazanma serisi, son 4-5 haftalarda oynadığımız oyun açıkçası bugün de bizi kazanma arzusuyla sahaya çıkardı. Başakşehir'in iyi yönlerini azaltıp, pozisyonlar bulma düşüncesindeydik. Bunu gerçekleştirdik fakat golü bulmakta zorlandık. Pozisyon zenginliğimize rağmen golü bulamadık. İkinci yarı golü bulmak, ondan sonra da kazanma arzusunun devam etmesi maçı lehimize çevirebilirdik. Maalesef Başakşehir'in sonlara doğru aldığı risklerin bizim oyun alanında yoğun baskı ve forvetlerinin etkinliği ile oynamaya çalıştılar ama sahip olduğumuz topları iyi kullanabilsek o anlarda golle sonuçlanabilecek hücum gerçekleştirebilirdik. Bunu sağlayamadığımız için 90+'da golü gördük. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kazanamadığımızda da kaybetmemeliydik. Bunu sağlayamadığımız için üzgünüz. Başakşehir'i tebrik ediyoruz" diye konuştuk. - İSTANBUL

Başakşehir, Tamer Tuna, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 08:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oyuncu Cansel Elçin, iç çamaşırlı poz verdi
Göztepe maçında Başakşehir'e Skrtel hayat verdi Ankaragücü-Beşiktaş maçında Elneny'nin pozisyonu tartışma yarattı Ersun Yanal, Max Kruse ve Emre Belözoğlu'nu Denizlispor maçı kadrosuna almadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 21:31:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tamer Tuna: "Kazanamadığımızda da kaybetmemeliydik"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]