- Tamer Tuna: "Kazanarak devam etmek istiyoruz"

İZMİR - Ligde Konyaspor'u, kupada da Yozgatspor 1959'u yenerek moral bulan Göztepe'de Teknik Direktör Tamer Tuna, Gazişehir deplasmanından da galip gelmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'e istediği gibi bir başlangıç yapamadıktan sonra geçtiğimiz hafta evinde Konyaspor'u devirerek 3 puan özlemini dindiren Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşmasında da Yozgatspor 1959'u yenerek morallendi. Pazartesi günü Gazişehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan İzmir ekibinde Teknik Direktör Tamer Tuna, kazanma duygusunun güzel olduğunu söyledi. Deneyimli teknik adam, "Ligde ilk 4 haftada yaşadığımız bir süreç var. Daha iyisi olabilir miydi, bugünü görünce tabii ki olabilirdi. Takım adaptasyonu, yeni transferlerimiz, bu takımın geçen seneden gelen yapılanması adına geçiş süreci ilk 4 hafta adına bizim adımıza iyi olmadı. Oynadığımız son 2 maç istediklerimizi yapabildiğimiz 2 maça dönüştü" ifadelerini kullandı.

Gençlere övgü

Pazartesi günü deplasmanda karşı karşıya gelecekleri Gazişehir FK karşısında da galibiyet hedeflediklerini söyleyen Göztepe Teknik Direktörü, "Rakibin geride kalan 4 haftalık performansını değerlendiriyoruz. Önemli olan bizim felsefemizi nasıl ortaya koyacağımız. Bunda iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Bundan geri dönmeden yapabileceklerimizi biliyoruz. Güvenimizi tekrar kazandık. Bunu sürdürmek zorundayız. Gazişehir maçıyla bunu sağlamak istiyoruz. Kazanarak devam etmek istiyoruz. Ligdeki hedeflerimiz açısından böyle bir seriye, kazanma serisine ihtiyacımız var" dedi.

Yozgatspor 1959 maçında forma giyen genç futbolculara ayrı bir parantez açan Tuna, "Yeşil alandaki rekabette yaşın bir önemi yok. Çok iyi çalışıyorlar. Gelecekte çok daha iyi olacaklar" diye konuştu.

İlklerin maçı

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Yozgatspor 1959'u geçerek adını üst tura yazdıran Göztepe, bu karşılaşmada sezonun birçok ilkini yaşadı. Sarı-kırmızılılarda; Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Atınç Nukan, Veli Çetin, Kerem Atakan Keskin ve Hüseyin Bulut ilk kez resmi bir müsabakada forma giydi. İzmir temsilcisinin sezon başında kadrosuna kattığı Eren Derdiyok da Yozgatspor 1959 karşılaşmasında takımının ikinci golüne imza atarken, deneyimli oyuncu sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Göztepe'nin altyapısında yetişen ve bu sezon A takım kadrosunda şans bulan Ege Özkayımoğlu da Göztepe formasıyla ilk golünü Yozgatspor maçında kaydetti. Genç futbolcu, gol sevincini yardımcı antrenör olan babası Şakir Özkayımoğlu'na sarılarak kutladı. Bu sezon formasını kaptıran Yasin Öztekin de kupa mesaisinde forma savaşında pes etmeyeceğinin sinyallerini verdi. Karşılaşmaya kaptan olarak başlayan Yasin, Ege ve Eren'in gollerinde asisti yapan isim oldu.