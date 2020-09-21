Tamer Tuna'lı Antalyaspor, 2020'de deplasmanda kaybetmedi

Teknik direktör Tamer Tuna'nın göreve başlamasının ardından 19 lig maçında sadece 2 mağlubiyet alan Fraport TAV Antalyaspor, cumartesi günü oynanan Beşiktaş maçında elde ettiği beraberlikle deplasmandaki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Tamer Tuna yönetimindeki kırmızı beyazlılar, 2020 yılında deplasmanda hiç maç kaybetmedi.

Fraport TAV Antalyaspor'da geçen sezon devre arasında göreve başlayan teknik direktör Tamer Tuna, takımıyla Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 25 maça çıktı. Bu maçlarda 10 galibiyet, 11 beraberlik alan Fraport TAV Antalyaspor, 4 maçta da sahadan yenik ayrıldı. Geçen sezon ikinci devre ve bu sezonun ilk 2 haftasındaki 19 maçta 2 mağlubiyet, 8 beraberlik, 9 galibiyet alan kırmızı beyazlılar, Tamer Tuna yönetiminde kulüp tarihini yeniden yazmaya başladı. Geçen sezonun ikinci devresini 17 maçta 2 mağlubiyet, 7 beraberlik, 8 galibiyetle tamamlayan kırmızı beyazlılar, 11 maçlık yenilmezlik serisine ulaşarak, kulüp tarihinde bir ilki yaşadı. Geçen sezon ikinci devrede 8 maç dış sahada kaybetmeme başarısı gösteren Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon da kaldığı yerden devam ederek, Beşiktaş deplasmanındaki beraberlikle, yenilmezlik serisini 9'a çıkardı.