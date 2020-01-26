Tamer Tuna: "Maalesef Türkiye'deki anlayış bu; kazanırken iyi, kaybederken kötü" - Son Dakika
Son Dakika Spor Tamer Tuna: 'Maalesef Türkiye'deki anlayış bu; kazanırken iyi, kaybederken kötü' - Son Dakika Spor

Tamer Tuna: "Maalesef Türkiye'deki anlayış bu; kazanırken iyi, kaybederken kötü"

7 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, 11 maç sonra galibiyetin geldiğini değinerek, "Futbol bu; kazanıp, kaybediyoruz.

Tamer Tuna:

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, 11 maç sonra galibiyetin geldiğini değinerek, "Futbol bu; kazanıp, kaybediyoruz. Bugün olanlar, maalesef Türkiye'deki anlayış bu; kazanırken iyi, kaybederken kötü. Tabi futboldan öte yaşanılanlar, depremde kaybettiklerimiz bin 607 yaralı, kurtarılanlar bence bunlar daha önemli" dedi.


Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Denizlispor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip ilk yarıda iki, ikinci yarıda ise attığı bir golle rakibini yenmeyi başardı. Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen Tamer Tuna, Elazığ depremi dolayısı ile geçmiş olsun dileklerini iletti. Elazığ'da yaşanan depremin galibiyetin önünde olduğunu kaydeden Tuna, "11 maçtır kazanamayan, açıkçası hem öz güven adına hem de bütünlük adına, saha bütünlüğü adına zor bir süreçti. Bu gün kazanıp, 11 maç sonra lige farklı bir bakış açısı ile girmek özellikle hem transferlerimiz hem sahada ki bütünlüğümüz çok önemliydi. Bu bütünlüğü gördüğümüz için mutluyuz. Ama tabi futboldan öte yaşanılanlar, depremde kaybettiklerimiz bin 607 yaralı, kurtarılanlar bence bunlar daha önemli. Futbol tabi kazanıp kaybediyoruz bugün olanlar, maalesef Türkiye'deki anlayış bu; kazanırken iyi, kaybederken kötü. Değişimlerde buna göre oluyor ya da bizim istediklerimiz olmuyor. Bugün bunun örnekleri vardı. Maalesef iyi yönleri ile kötü yönleri ile bu çarkın içinde böyle mücadele ediyoruz. Biz de bu mücadeleyi aslında lig sonuna bu maçla taşıdığımız için ve iyi bir Antalyaspor'un örneklerini verdiğimiz için gayet olumluydu" diye konuştu. - DENİZLİ

Antalyaspor, Tamer Tuna, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:53 Kaynak: İHA
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