Tamer Tuna: "Oyuncularımın motivasyonları inanılmazdı" - Son Dakika
Son Dakika Spor Tamer Tuna: 'Oyuncularımın motivasyonları inanılmazdı' - Son Dakika Spor

Tamer Tuna: "Oyuncularımın motivasyonları inanılmazdı"

6 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Oyuncularımın bitiş düdüğüne kadar o motivasyonları, konsantrasyonları inanılmazdı" dedi.

Tamer Tuna:

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Oyuncularımın bitiş düdüğüne kadar o motivasyonları, konsantrasyonları inanılmazdı" dedi.


Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor karşısında son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu.


Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, zor bir maç oynadıklarını ifade ederek, "Hem Malatyaspor hem de bizim adımıza kritik bir haftaydı. Düşme adayı bu kadar takım varken içerisinden sıyrılmak bu müsabakalarda oluyor. Yeni Malatyaspor'un zaafları bizim artılarımızdı açıkçası, bizim bazı eksik yönlerimiz de onların en önemli gücüydü" ifadelerine yer verdi.


Müsabakaya golle başlamanın güzel olduğunu ancak sonrasında Sinan Gümüş'ün kırmızı kartla oyun dışında kalmasının birçok değişikliğe gitmelerine neden olduğunu ifade eden Tuna, "70 dakikayı 10 kişi oynayıp buradan kazanarak ayrılmak güzel. Oyuncularımın 10 kişi kaldıktan sonraki mücadelesi, ortaya koydukları o yardım, oyundaki bitiş düdüğüne kadar o motivasyonları, konsantrasyonları inanılmazdı, onları tebrik ediyorum" dedi.


Yeni Malatyaspor'un ceza sahalarına çok geleceklerini bildiklerini ifade eden Tuna, "Ceza sahası içinde topla buluşturduğumuz ki hem reaksiyonumuz he de oradaki pozisyon alışlarımız harikaydı. Bu anlamda takımımı yine tebrik ediyorum. ve büyük mücadele de bazı maçlar tekrar hayat ve nefes olur size, bugün öyle bir gün yaşadık. Tekrar tebrik ediyorum, Malatyaspor'a da geçmiş olsun diyorum" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:13 Kaynak: İHA
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