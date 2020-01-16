Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Göztepe galibiyetinin ardından, "Biz pazar günü lige iyi bir başlangıç yaparsak, bunun kupanın ikinci maçına da olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Kupadaki hedefimizin de lig maçından sonra belirleyici olduğunu düşünüyorum" dedi.

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında ağırladığı Göztepe'yi 4-3 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tamer Tuna, Göztepe karşısında takımını yalnız bırakmayan taraftara teşekkür etti.

Antalyaspor'da bir kupa maçı ile göreve başlamanın önemli olduğunun altını çizen Tuna, "Göztepe, tanıdığım, uzun yıllar çalıştığım bir takımdı. Göztepe ile hem kupa hem de 3 gün sonra lig maçında oynayacak olmamız, futbolcularımızın neler yapabileceğini görmem açısından daha net tavır koymamız açısından önemliydi. Bugün özellikle taraftarın takıma tekrar sahiplenişi, bütünleşmesi ve buna inanması güzeldi. Futbolcuların kalitelerini ortaya koyması ve öz güvenlerini tekrar kazanmaları açısından önemliydi. Kupa maçında futbolcuların performansından memnunum. Maç öncesindeki beklentilerimizin karşılığını almamız sevindiriciydi" diye konuştu.

"GENÇ OYUNCULARA ÖVGÜ"

Takımdaki futbolcuların değerinin ligdeki konum itibari ile bu olmadığının altını çizen Tuna, "Gelecekte ortaya çıkacak takım, şu an düşme hattında olan Antalyaspor olmamalı. Biz inançlıyız. Bu inancı da güçlendirecek olan bu tür kazanımlar olabilir. Ama en önemlisi oyuncularımızın bu değere sahip olduklarını hissettirebilmek. Taraftarın enerji çok güzeldi. Onlara da teşekkür ediyorum. Bugün U19 takımından kupa için alıp sahaya koyduğumuz, profesyonel yaptığımız 3 oyuncumuz da vardı. Onların hata yapmalarını, tecrübe kazanmaları olarak değerlendirerek, tecrübe olarak görüyorum. Şu anda odaklandığımız tek şey, pazar günü oynayacağımız lig maçı. Çünkü lige iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Göztepe ile tekrar oynayacak olmamız, takımı tanımamız açısından belki avantaj olarak görülebilir" dedi.

"LİG MAÇI KUPADA BELİRLEYİCİ OLACAK"

Göztepe'nin iyi bir takım olduğuna değinen Tamer Tuna, "Biz pazar günü lige iyi bir başlangıç yaparsak, bunun kupanın ikinci maçına da olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Kupadaki hedefimizin de lig maçından sonra belirleyici olduğunu düşünüyorum. Kupada da yeni aramıza katılacak oyuncularla birlikte turu geçtiğimiz takdirde hedefin daha da büyüyeceğini biliyorum. Adım adım ilerlemeye bugünden başladık. Umarım daha sağlam adımlarla Antalyaspor'umuzu sezon sonu değerinde, Süper Lig'de devam eden, düşme hattından yukarılarda bir takım olarak görürüz. İnancımızı da sonuna kadar taşıyoruz. Bugün de inanan taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

(İsa Akar - Suat Metin/İHA)