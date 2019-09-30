Son Dakika Haberleri: Tamer Tuna: "Sahada iki farklı yarı vardı"
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Tamer Tuna: "Sahada iki farklı yarı vardı"

1 saat önce

Süper Lig 6. haftasında Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna, maçı değerlendirdi.

Tamer Tuna:

Süper Lig 6. haftasında Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Göztepe'de maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna, maçı değerlendirdi.


Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligin iyi takımlarından biri ile karşılaştıklarını vurgulayarak, "İki ayrı yarı vardı. İlk devre oyun anlamında çok başarılıydık. Topa sahip olan ikili mücadelede de iyiydik. İkinci yarı kalecimiz Beto'nun kırmızı kart görmesi her şeyi değiştirdi. Gazişehir Gaziantep'in eksik kalan takımlara karşı başarılı olduğunu biliyorduk. Kaybedebilirdik. Son 15 dakikada Gazişehir kanatlardan iyi geldi. Ancak biz iyi pozisyon alan bir takımız. Buradan 1 puanla ayrılmamız sevindiricidir. Gazişehir Gaziantep iyi takım, lige uygun bir takımdır. Hücumda hızlı oyuncuları var. Onları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Tamer Tuna, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
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