Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, sahalarında Göztepe karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyete ilişkin, "Teslim oluş oyunda bazı zamanlarda oldu ama sezon anlamında bu teslimiyeti yaşamayacağız. Kalan 16 maçta da Antalyaspor'un ligde devamı için tüm mücadelemizi ortaya koyacağız" dedi.



Süper Lig'in 18'inci haftasında Antalyaspor, sahasında Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, takımda bir çok şeyi değiştirmek için göreve geldiklerini ve bu anlamda ciddi adımlar attıklarını söyledi. Kamp döneminde kısa olsa da 2 tane hazırlık maçı ve 3 gün önce Göztepe ile oynadıkları kupa maçını anımsatan Tuna, buna karşın lige fiziksel ve psikolojik olarak hazır olmadıklarını belirtti.



Maçı değerlendiren Tuna, şunları söyledi:



"İlk yarıdaki o kırılgan, esnek, golü yedikten sonraki teslim oluş, oyunda isyan etmeme güdüsünü ortadan kaldırarak mücadeleye başladık. İlk golü yedikten sonra 10 kişi oyunda içinde kaldığımız anda pozisyon sıkıntımız, maalesef yine eski hafızamıza döndürdü. Golden sonraki hem oyundaki bu savunma ve hücumdayken savunmamızın pozisyon alışlarıyla ilgili. Kendimizle ilgili çözmemiz gereken açıkçası bütün yaptığımız analizlerin bugün ilk yarıda karşımızda gördük. Yaşadığımız her şey Antalyaspor'un bu durumda oluşuna sebep olan faktörlerdi. Düzelttiğimiz, geri döndürülebilir bir çok özelliğimiz var. Oyuncularımızın ve kendimizin bu durumu iyi değerlendirip, önümüzdeki süreçte tam anlamıyla hem takım, hem oyun hem de disiplin anlamında da bir çok şeyi değiştirmek zorundayız. Teslim oluş oyunda bazı zamanlarda oldu ama sezon anlamında bu teslimiyeti yaşamayacağız. Kalan 16 maçta da Antalyaspor'un ligde devamı için tüm mücadelemizi ortaya koyacağız. Bütün amacımız bu." - ANTALYA