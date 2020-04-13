Tamer Tuna: 'Tüm maçlar Antalya'da oynanabilir' - Son Dakika
Son Dakika Spor Tamer Tuna: 'Tüm maçlar Antalya'da oynanabilir' - Son Dakika Spor

Tamer Tuna: 'Tüm maçlar Antalya'da oynanabilir'

7 saat önce

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Sabah gazetesine özel açıklamalarda bulundu ve corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle zor günler geçiren futbol için reçeteyi verdi.

Tamer Tuna: 'Tüm maçlar Antalya'da oynanabilir', System.String[]

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Sabah gazetesine özel açıklamalarda bulundu ve corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle zor günler geçiren futbol için reçeteyi verdi.


Sağlığın her şeyden önemli olduğunu anladığımız günler yaşıyoruz. Kendime daha fazla zaman ayırabildiğim, ileride neler yapabileceğimi planladığım bir dönem oldu. Yaşanan kötü günleri sakin kalarak olumlu bir sürece çevirmek bizim elimizde. Spor adamı olarak ise futboldan uzaklaştığımız bir dönemin içindeyiz. UEFA ve kendi federasyonumuz bu süreci en doğru şekilde aşmamız için uygun değerlendirmeleri yapıyorlar diye düşünüyorum. Bilim Kurulu gibi Futbol Kurulu oluşturarak her şeyi içimizde çözmemiz gerektiğini ve içten dışa bu kararları değerlendirmemiz gerektiği farklı bir zamandayız. Takımlarımızın, kültürümüzün, yerli-yabancı oyuncularımızın, sözleşme sürelerinin, her şeyin kendi içimizde değerlendirilmesi gerek.


HAZİRAN - TEMMUZ EN UYGUN AYLAR


TFF'nin süreci iyi takip ettiğini, hazırladığı senaryoları gidişata göre revize edeceğini biliyorum. Kalan maçların oynatılması, hem takımların emeklerinin karşılığını alması hem de aldıkları başarıyı gölgelememesi için çok önemli. Bu yüzden maçlar sahada kazanılır veya kaybedilir. Bu sebeple tescile karşıyım. EURO 2020'nin ertelenmesinden dolayı yeni sezonu da düşününce Haziran- Temmuz en uygun takvim gibi gözüküyor. Lig Antalya'da tamamlanabilir. Tüm takımlar gelir, burada oynarız. Burası futbol oynamaya müsait bir ortam. 8 haftada iş hep birlikte biter.


TAKIMLAR VE ÜLKEMİZ İÇİN BİR FIRSAT OLABİLİR


Ekonomistlerin ve devlet yöneticilerinin açıklamalarından hareketle daha kötü günler geleceğini öngörebiliyoruz. Tüm dünya kulüpleri zorlanmakta, birçok kulübün maaş ödemelerini yapamadığını, hatta kulüp çalışanlarını ücretsiz izne çıkardığını biliyoruz. Bunun içindir ki FIFA ve UEFA'nın sorumluluğu daha da ortaya çıkacaktır. Devletimizin ve federasyonumuzun plan, organizasyon ve desteği her şeyden önemli hale geldi. İyi çalışılıyor ve güven verici hamleler olacağını biliyorum. Takımlar ve ülkemiz için bir fırsat olabilir, bunu hep birlikte aşacağız.


8 maçı tamamladıktan sonra oyunculara yeni sezon için kısa bir transfer süreci kalacak. Küme düşecek, lige devam edecek ve Avrupa'da oynayacak takımların zamanları ve ekonomik şartları birçok adaletsizliği getirecek. Takım sayısının artması, daha çok taraftara Süper Lig'in katkı vereceğini düşünmek farklı bir alternatif olabilir.

Antalyaspor, Tamer Tuna, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:12 

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