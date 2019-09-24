Son Dakika Haberleri: Tamer Tuna: "Türkiye Kupası bizim için çok önemli"
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Tamer Tuna: "Türkiye Kupası bizim için çok önemli"

15 dakika önce

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda yarın İzmir Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da Yozgatspor 1959'la karşılaşacak.

Tamer Tuna:

Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda yarın İzmir Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da Yozgatspor 1959'la karşılaşacak.


Teknik direktör Tamer Tuna'nın genç ve yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkması beklenirken, camia daha önce 2 kez kazanılan kupanın bir kez daha müzeye girmesini istiyor.


Göztepe ile en büyük hayali Avrupa kupalarına katılmak olan Tuna'nın da bu hedef için en kestirme yolun kupa olduğunu futbolcularına ilettiği öğrenildi.


Göztepe'nin her kulvarda iddialı olduğunu öğrencilerine anlatan genç teknik adamın, "Daha önce bir çok Anadolu takımı kupayı kazanıp Avrupa hayallerine kavuştu. Ligde aldığımız 3 puan bizi kendimize getirdi. Kesinlikle Türkiye Kupası bizim için çok önemli" dediği vurgulandı.


Özellikle Yozgatspor karşısında Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayan oyuncularını sahaya süreceği öğrenilen Tuna'nın, "Zorlu maratonda benim herkese ihtiyacım var. Hazır olmayanlar için kupa fırsat. Formayı ben vermiyorum, siz alıyorsunuz. O yüzden kendinizi gösterin ve şansı iyi kullanın" cümlelerini de kurduğu vurgulandı.


Göztepe'de Konyaspor maçında kırmızı kart gören Poko görev alamayacak.


Türkiye Kupası, Yozgatspor, Tamer Tuna, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:30 
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