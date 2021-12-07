Tamer Yeşildağ kimdir? "Oyun Delisi" kanalıyla ünlenen Tamer Yeşildağ, kaç yaşında?

Bir zamanların Oyun Delisi YouTube kanalıyla ünlenen Tamer Yeşildağ, daha sonralarında Turuncu Levye adlı YouTube kanalında editörlük yapmıştı. Turuncu Levye'den ayrıldıktan sonra MediaKraft şirketine bağlı Oyun Delisi kanalında editörlüğe başlamıştır. Peki Tamer Yeşildağ kimdir? Tamer Yeşildağ nereli? Tamer Yeşildağ kaç yaşında? Tamer Yeşildağ'ın YouTube kanalı...

MediaKraft'a bağlı Oyun Delisi kanalı kısa süre içerisinde yüzbinlerce aboneye ulaşmıştır. Oyun Delisi'ne en son bir yıl önce video yükleyen Tamer Yeşildağ Mediakraft'tan da ayrıldıktan sonra kendi YouTube kanalı TAMER'i açarak YouTube kariyerine oradan devam etti.

TAMER YEŞİLDAĞ KİMDİR?

Tamer Yeşildağ, 16 Haziran 1985'te dünyaya gelmiştir. Tamer Yeşildağ, aslen Lüleburgazlıdır. Tamer Yeşildağ Ortaokul ve Lise hayatını Lüleburgaz Anadolu Lisesi'nde tamamlamıştır. Daha sonra üniversite için Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nü tamamlayarak mezun olmuştur.

TAMER YEŞİLDAĞ'IN SOSYAL MEDYADA KAÇ TAKİPÇİSİ VAR?

Tamer Yeşildağ'ın Instagram hesabında 428 bin, Twitter'da 69 bin, YouTube kanalında ise 556 bin takipçisi bulunmaktadır. 29 Aralık 2019 tarihinde kendi kanalıyla YouTube'a katılan Tamer'in 52.7 milyon izlenmesi bulunmaktadır.

TAMER YEŞİLDAĞ EVLİ Mİ?

Tamer Yeşildağ, Temmuz 2018'de şu anki eşi Bengi Batı ile evli.

TAMER YEŞİLDAĞ YOUTUBE KANALI

Tamer Yeşildağ, YouTube'a "TAMER" adlı kanalıyla devam etmektedir. YouTube hakkında kısmında kendini şu şekilde tanıtıyor: "Ben Tamer Yeşildağ, oyun videolarımı bu kanaldan izleyebilirsiniz. En yeni ve eğlenceli oyunlar bu oyun kanalımda olacak. Burası bana ait ve hep öyle kalacak. Oyun oynamayı çok seviyorum. Oyunlar benim hayatımın büyük bir kısmını oluşturuyor. Çeşit çeşit oyun oynuyorum. Özellikle yeni çıkmış oyunları denemek en büyük eğlencem diyebilirim. Dünya'nın en gerçekçi oyunu ne diye soracak olursanız, hayat, derim. Oyunlar ile gülmek ve eğlenmek için kanalıma hoş geldiniz. Sıklıkla yeni ve eğlenceli bir oyun videosu ile burada olacağım. Hikayeli Oyunlar, Basit Oyunlar, GTA 5, PUBG Mobile, Minecraft, Roblox, Brawl Stars, Korku Oyunları, Mobil Oyunlar ve çok daha fazla eğlenceli oyun TAMER kanalımda olacak. :) Herkese iyi oyunlar."