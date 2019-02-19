Son Dakika Haberleri: Tamer Yiğit: Aramaların Yüzde 60'ı Gereksiz Çağrı

Tamer Yiğit: Aramaların Yüzde 60'ı Gereksiz Çağrı

22 dakika önce

Kütahya'da, 112 Ambulans, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 122 Afet ve Acil Durum (AFAD), 158 Sahil Güvenlik gibi acil çağrı hizmetlerini tek numara altında toplayan Acil Çağrı Hizmetleri 2019 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Tamer Yiğit: Aramaların Yüzde 60'ı Gereksiz Çağrı, System.String[]
Kütahya'da, 112 Ambulans, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 177 Orman Yangın, 122 Afet ve Acil Durum (AFAD), 158 Sahil Güvenlik gibi acil çağrı hizmetlerini tek numara altında toplayan Acil Çağrı Hizmetleri 2019 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ömer Toraman başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit ile kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit sistem, işleyiş, faaliyetler ve hedefler hakkında bilgiler verdi.

1 Ocak-31 Aralık 2018 yılı genel istatistiklerini paylaşan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 598 bin 242 çağrıdan 357 bin 102'sinin cevaplandığını, 238 bin 39 çağrının kurumlara aktarıldığını söyledi.

Yiğit, sisteme gelen çağrıların yüzde 60,22'sinin gereksiz çağrı olduğunu, yüzde 39,2'sinin ilgili kurumlara aktarıldığını kaydetti.

Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

Kütahya, Tamer Yiğit, Güncel
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