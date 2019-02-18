Son Dakika Haberleri: Tamer Yılmaz - Arda ile Omuz Omuza

Tamer Yılmaz - Arda ile Omuz Omuza

1 saat önce

Arda ile Omuz Omuza'nın konuğu Tamer Yılmaz. Beraber Somon hazırlıyorlar.

Arda ile Omuz Omuza'nın konuğu Tamer Yılmaz. Beraber Somon hazırlıyorlar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:56 Kaynak: Youtube

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