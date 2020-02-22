Tamgacı'dan personele çağrı: "Sevdikleriniz için sigarayı bırakın" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tamgacı'dan personele çağrı: 'Sevdikleriniz için sigarayı bırakın' - Son Dakika

Tamgacı'dan personele çağrı: "Sevdikleriniz için sigarayı bırakın"

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ ve SASKİ personeline yönelik düzenlenen 'Kanser ve Sigara' başlıklı eğitimlerde SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı'dan "Sigarayı bırakın" çağrısı geldi.

Tamgacı'dan personele çağrı:

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ ve SASKİ personeline yönelik düzenlenen 'Kanser ve Sigara' başlıklı eğitimlerde SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı'dan "Sigarayı bırakın" çağrısı geldi.


Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı SAMULAŞ ve SASKİ personeline, 'Kanser Farkındalığı' ve 'Sigara Bırakma Polikliniklerinde Verilen Hizmetler' konulu eğitimler verildi.


İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Hekimi Dr. Elif Özkaya tarafından Dünya Kanser Günü ve Sigarayı Bırakma Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen eğitim programına SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, SASKİ Genel Müdür Yardımcısı Semih İlker Sanaç ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Hatice Öz ile her 2 kurumun personeli katıldı.


Kanserde erken teşhisin önemi


Sigaranın zararları ve kanser farkındalığı oluşturmak ile ilgili detaylı bilgilerin verildiği programda, sigaranın dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğuna işaret edildi. Sigara içme veya dumanının solunmasının zamanla kişilerde psikolojik ve fiziksel bağımlılık oluşturduğuna dikkat çekilen eğitimlerde ayrıca, kanser hastalığına dikkat çekmenin ve hastalığın erken teşhisi konusunda halkı bilinçlendirmenin önemine değindi.


SASKİ ve SAMULAŞ personeline çağrı


Eğitimin sonunda programa katılan personele teşekkür eden SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, sigaranın ölümcül hastalıklara neden olduğuna vurgu yaptı. Tamgacı, personele, "Kendiniz için ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın" çağrısında bulundu.


Programın sonunda İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bugüne kadar yaptıkları çalışmalara verdikleri destekler nedeniyle SAMULAŞ ve SASKİ yöneticilerine teşekkür etti. - SAMSUN

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:57 Kaynak: İHA
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