TAMGAKUT'tan Ramazan gıda yardımı - Son Dakika

Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği, ülke genelinde Ramazan ayı faaliyetlerine bugün de Erzurum'da devam etti.

Kurucu Genel Başkanı Yağız Kızılkaya öncülüğünde sürdürülen yardım çalışmalarının Erzurum kısmında, Tamga Doğu Anadolu Bölge Başkanı Lokman Polat, Bölge Başkan Yardımcısı İbrahim Yalçınkaya, İl Başkanı Yasin Akagündüz ve teşkilat üyeleri ile Erzurum merkezde bulunan ihtiyaç sahiplerine ve Dumlu'ya çıkarma yaptı.

Dumlu Mahalle Muhtarı Halil Yalçınkaya koordinesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardım kolisi ulaştırıldı.

Ramazan ayı boyunca benzeri yardımlarda bulunacaklarını belirten Bölge Başkanı Polat, "TAMGAKUT olarak tüm Türki Devletlerinde yaşayan vatandaşlarımızın, zor zamanlarında yanında olmak için yürek birliği yaptık ve söz verdik. Bu gün yaptığımız bu faaliyet ilimiz ve bölgemiz ile sınırlı kalmayacak, nerede yardıma ihtiyacı olan bir Türk vatandaşı varsa TAMGAKUT orada olacaktır.

Hava deniz ve kara koşullarında kaza kaybolma, deprem sel gibi afetlerde, yapacağımız asli görevler yanı sıra buna benzer birçok yardımlarımızı da, tüm vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Vatanımızın ve milletimizin her daim hizmetinde olacağız. Devletimiz ve Milletimiz var olsun' dedi.

Katılım sağlayan üyeler; Tamga Doğu Anadolu Bölge Başkanı Lokman Polat, Tamga Doğu Anadolu Bölge Başkan Yardımcısı İbrahim Yalçınkaya, Tamga Erzurum İl Başkanı Yasin Akagündüz, Tamga Erzurum İl Sekreteri Hava Şeker, Tamga Erzurum Kurumsal İletişim Sorumlusu Adem Oruk, Abdullah Gülerci, İsmail Çemç, Tamga Erzurum Haberleşme Sorumlusu Fatih Daşdemir, Ümit Ceylan, Tamga Erzurum Doğa Arama Kurtarma Sorumlusu Çağla Akagündüz, Tamga Erzurum Harekat ve Operasyon Sorumlusu Muhammet Yusuf Çemç, Betül Ceylan, Tamga Erzurum Basın ve Sosyal Medya Sorumlusu Oğuzhan Gülerci, Sinan tiryaki, Tamga Hava Arama Kurtarma Sorumlusu Gökalp Dursun, Büşra Maman, Hatem Kaçtıoğlu ve Fevzi Polat, Deniz Hanoğlu oldu. - ERZURUM