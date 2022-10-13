Tamir bahanesiyle 750 TL aldılar, 10 yıla kadar hapisleri isteniyor - Son Dakika
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Tamir bahanesiyle 750 TL aldılar, 10 yıla kadar hapisleri isteniyor

13.10.2022 11:21
Tamir bahanesiyle 750 TL aldılar, 10 yıla kadar hapisleri isteniyor

Eskişehir'de kendilerini teknik servis elemanı olarak tanıtıp bozulan buzdolabını tamir etmek bahanesiyle evine gittikleri kişiden 750 TL aldıkları iddia edilen 2 sanık hakkında, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezası...

Eskişehir'de kendilerini teknik servis elemanı olarak tanıtıp bozulan buzdolabını tamir etmek bahanesiyle evine gittikleri kişiden 750 TL aldıkları iddia edilen 2 sanık hakkında, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

Olay 2020'nin Nisan ayında meydana geldi. Eskişehir'de yaşayan İbrahim Ş., bozulan buzdolabını tamir ettirmek için teknik servisle iletişime geçti. İddiaya göre, tamir için ikamete gelen Metin K. (35) ve Sezgin Z. (32) buzdolabındaki arızalı parçayı yenisiyle değiştirdiklerini söyleyerek servis fişi verip İbrahim Ş.'den 750 TL aldı. İkametten ayrılırken de buzdolabının ertesi güne kadar çalıştırılmaması gerektiğini söylediler. Ertesi gün buzdolabını çalıştıran İbrahim Ş., cihazdan ateş çıktığını gördü. Bunun üzerine mağdur vatandaş, servis fişi üzerindeki numarayı arayıp durumu anlattı. Kontrol için ikamete gelen başka bir teknik servis elemanı ise buzdolabında herhangi bir tamir yapılmadığını söyledi.

10'ar yıla kadar hapis ve para cezası talep edildi

İbrahim Ş.'nin yaşadığı olayla ilgili şikayette bulunması üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, servis fişi üzerindeki telefon numarasının şüpheli Metin K.'ye ait olduğu ve düzenlenen uzman raporuna göre fiş üzerindeki yazıların şüpheli Metin K.'ye ait olduğunun tespit edildiği belirtildi. Şüpheliler Metin K. ile Sezgin Z. hakkında suçun nitelikli hali olan 'serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, başka bir suçtan Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Sezgin Z. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan diğer sanık Metin K. ise Covid-19 izni nedeniyle duruşmaya katılmadı. Mağdur İbrahim Ş. mahkeme salonunda hazır bulundu. İddianamenin okunmasının ardından mahkeme heyeti sanık savunmasını dinledi.

"Bizimle telefonda ters konuştuysa bu nedenle de gitmemiş olabiliriz"

Savunmasında buzdolabının tamiratını yaptıklarını ve arızanın başka bir sebeple meydana gelmiş olabileceğini öne süren sanık Sezgin Z., "Müşteki, Metin K.'nin telefonunu aramıştı. O tarihte Metin ile ortaktık. Beyaz eşya tamiri yapıyorduk. İbrahim Ş.'nin evine akşam saatlerinde gittik ve buzdolabının tamirini yaptık, motorunu değiştirdik. Kablolar birbirine değdiği için motor şase yapmış olabilir. Müşteki bizi arasaydı tekrar tamiratını yapardık. Bizimle telefonda ters konuştuysa bu nedenle de gitmemiş olabiliriz. Dolandırıcılık kastıyla hareket etmedik. Suçsuzum, beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

"Bana verilen parça fırın parçasıymış"

Mahkemede beyanda bulunan müşteki İbrahim Ş., "Olay tarihinde pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı vardı. Ben de 155'i arayıp bana bir servis numarası vermelerini istedim. Daha sonra verdikleri numarayı arayınca 2 kişi tamir için geldi. Pandemi olduğu için yanlarına fazla yaklaşamadım. Buzdolabında çeşitli vidaları gevşetip sıktılar ve bir parça değiştirdiklerini söylediler. Bu işlem için benden 750 TL para aldılar. Sabaha kadar buzdolabını açmamamı söylediler. Ertesi gün buzdolabını fişe taktığımda motordan ateş çıkıyordu. Daha sonra tekrar servisi aradım ve bana 1 gün önce gelen şahısların servisten servis fişi çaldıklarını, kendi elemanları olmadığını söylediler. Yeni gelen servis elemanı motorda tıkanıklık olduğunu ve sıcak su koymam halinde açılacağını söyledi. Ayrıca önceki gelenlerin hiçbir parçayı değiştirmediklerini, bana verilen parçanın fırın parçası olduğunu söyledi. Zararımın giderilmesine rızam vardır. Şikayetçiyim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sezgin Z.'ye müştekinin zararını gidermesi için gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tamir bahanesiyle 750 TL aldılar, 10 yıla kadar hapisleri isteniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tamir bahanesiyle 750 TL aldılar, 10 yıla kadar hapisleri isteniyor - Son Dakika
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