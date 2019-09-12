Tamir edilen cep telefonunun patlama anı kamerada
1 saat önce
BATMAN'da tamir edilen cep telefonu patladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:29 Kaynak: DHA
BATMAN'da tamir edilen cep telefonu patladı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, can kaybı ve yaralanma olmadı.
Olay, kent merkezinde bulunan Japon
Pasajı'ndaki iş yerinde meydana geldi. Cep telefonu tamircisinin elindeki telefon bir anda patladı. Arkadaşı da yanında bulunan tamirci, batarya kaynaklı patlama nedeniyle şaşkınlık yaşarken, telefona su ile müdahale etti. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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