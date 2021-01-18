Tamir edilmek istenilen tablet patladı - Son Dakika
Üye Girişi

Tamir edilmek istenilen tablet patladı

18.01.2021 17:32
Tamir edilmek istenilen tablet patladı

BURSA'nın İznik ilçesinde tamir edilmek istenilen tablet patladı.

BURSA'nın İznik ilçesinde tamir edilmek istenilen tablet patladı. Patlama anı ile ardından çıkan alevler güvenlik kamerasına yansıdı.

İznik ilçesi Beyler Mahalllesi Mustafa Doğan Sokak'taki teknik serviste yaşanan olay iddiaya göre şöyle gelişti; Teknisyen Enes Şahin'in tamir etmek istediği tablet, patladı. Patlamayla birlikte tablet alev aldı. Şahin, alevleri söndürmek istedi ancak montu yandı. Serviste bulunan müşteri ise yaşananları şaşkınlık içinde izledi.  Güvenlik kamerasına yansıyan olayı anlatan Enes Şahin, "Çok şükür kötü bir durum yaşanmadı. Sadece montum yandı. Tabletin bataryasını çıkartmaya çalışırken, batarya tepkimeye girdi. Ardından da patlama gerçekleşti. Neden olduğumuz zararı karşılayacağız. Önemli olan canımıza ve malımıza zarar gelmemiş olması" dedi.


YORUMLAR
500
İbrahim Tatlıses'i yanmaktan kurtardılar İbrahim Tatlıses'i yanmaktan kurtardılar Bursa'da şimşekten kaçan vatandaşların panik anları kameraya böyle yansıdı Bursa'da şimşekten kaçan vatandaşların panik anları kameraya böyle yansıdı Seyir halindeyken yanmaya başlayan araç küle döndü Seyir halindeyken yanmaya başlayan araç küle döndü
Kaynak: DHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Patlama, Tablet, İznik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tamir edilmek istenilen tablet patladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:45 Fenerbahçe-Austria Wien maçında ilk 11'ler netleşti
18:36 İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
18:12 Beşiktaş, Dele Alli transferini resmen KAP bildirdi
18:06 "İmam hatip" sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen, adliyeye sevk edildi
17:56 Oyuncu Mine Tugay'a sosyal medyadan ahlaksız taciz! Devam ederse mahkemeye verecek
17:37 İkinci Çernobil korkusu dünyayı esir aldı! Zaporijya Nükleer Santrali ulusal enerji şebekesinden tamamen ayrıldı
17:33 Pakistan'da Güney Pencap şehri Fazalpur'da sel yaşamı olumsuz etkiledi! İnsanlar evlerini terk ediyor
17:31 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine bir tepki de Doğu Perinçek'ten: Her türlü hakareti kınıyoruz ve kabul etmiyoruz
17:23 Shakira ile 12 yıllık ilişkisini noktalayan Pique, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
17:19 Konya'da Suriyeli tefeciler 3,5 yaşındaki kızı, babasının borcu yüzünden kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 19:28:51. #1.11#
SON DAKİKA: Tamir edilmek istenilen tablet patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement