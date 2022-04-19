Tamir edilmeyen patlak rögor mahalleliyi bezdirdi - Son Dakika
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Tamir edilmeyen patlak rögor mahalleliyi bezdirdi

19.04.2022 10:54

Tamir edilmeyen patlak rögor mahalleliyi bezdirdi Belediye çalışanlarının patlattığı boru etrafa pislik saçıyor Dede Mahallesi Muhtarı Ömer Saraçlar: "Defalarca şikayet ettik, her seferinde bahane sundular" Ev sahibi Durak Evren: "Kokudan dolayı cam açamıyorum" Eskişehir'de belediye...

Tamir edilmeyen patlak rögor mahalleliyi bezdirdi

Belediye çalışanlarının patlattığı boru etrafa pislik saçıyor

Dede Mahallesi Muhtarı Ömer Saraçlar:

"Defalarca şikayet ettik, her seferinde bahane sundular"

Ev sahibi Durak Evren:

"Kokudan dolayı cam açamıyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de belediye tarafından tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan metruk bina yıkımı esnasında patlatılan rögar borusunun tamir edilmemesi mahallede kötü kokuya ve görüntüye neden olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Ömer Saraçlar "Gelen koku ve pislik nedeniyle vatandaşların defalarca şikayette bulunmasına rağmen belediye tarafından hala yapılmadı" dedi.

Odunpazarı'nın en eski mahallelerinden olan Dede Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta bulunan bir metruk binanın yıkımı esnasında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından patlatılan rögar borusu, tamiri yapılmadan bırakıldı. Mahallelinin kullandığı suyla birlikte pisliklerin aktığı rögar borusundaki hasar, çevreye kötü koku yaymaya başladı. Su, atık, lağım atığı gibi mikrop ve koku içeren pisliklerin sokağa akmasından dolayı ESKİ'ye yapılan başvurular karşısında çözüm bulamayan mahalleli adeta isyan ediyor. Defalarca kez yapılan başvurular sonuçsuz kalırken, pislikten dolayı sineklerin toplandığı alanın çevresinde de mahallenin çocukları habersizce oyun oynayıp gezmeye devam ediyor. Patlayan rögar borusunun çevresindeki evlerde ise kötü kokudan dolayı pencereler açılamıyor.

"Bunun bir an önce yapılmasını istiyoruz, yetkililere buradan sesleniyorum"

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne iletilen onlarca şikayete rağmen türlü bahanelerle tamir işleminin yapılmadığını belirten Dede Mahallesi Muhtarı Ömer Saraçlar, adeta isyan etti. Muhtar olarak kendisinin taleplerini dahi umursamayan ESKİ yetkililerinin bir an önce oluşturulan hasarın tamiri için talimat vermesi gerektiğini belirten Saraçlar, şu ifadeleri kullandı:

"Bundan 1, 1 buçuk ay öncesi buralar komple temizlendi. Temizlendi ama burada çalışan belediye ekipleri dozerlerle bu rögarı patlatıyorlar. Rögar patladıktan sonra belli bir zaman sonrasında bunun farkına varıyoruz. Ev sahibi olsun mahalle sakinlerimiz olsun defalarca şikayette bulundu. Ben de muhtar olarak 4 defa ESKİ'yi aradım. Aradığımda, programa alındığını ve rögar kapaklarının geri alınacağını, ondan sonra bunun yapılacağını söylediler. Mahalle sakinlerimiz de rahatsız, buradan camiye giden vatandaşlarımız oluyor, çoluğumuz çocuğumuz geçiyor. Özellikle akşamları daha çok akıntı oluyor. Vatandaş evde olduğu için bulaşıktı, çamaşırdı bir sürü pislik oluyor. Havaların da ısınmasıyla beraber burada sinek ve arı toplanmaya başladı. Şu anda bütün pislikler, hemen hemen her mikrop burada barınıyor. Ev sahibi olsun, mahalle sakinlerimiz olsun çok sayıda şikayette bulundu. Bugün tekrar aradığımda programa aldık, bakacağız deniliyor ama halen de bir işlem yapılmadı. Bu şekilde beklemedeyiz. Burada çocuklarımızın sağlığı da riske giriyor mikrop sonuçta. Kokudan mahalle sakinleri rahatsız oluyor. En başta ben kendim rahatsız oluyorum çünkü buradan devamlı gelip geçiyoruz. İşleyen bir yol, yayan veya araçla devamlı kullanılan bir yol. Kenar mahalleyiz ondan dolayı mı bilmiyorum. Kasaba değiliz, köy değiliz, ilçe değiliz. Bu olaydan dolayı çok mustaribiz. Bunun bir an önce yapılmasını istiyoruz, yetkililere buradan sesleniyorum."

"Pislikler dışarı çıkıyor, kokudan dolayı cam açamıyorum"

Patlayan rögar borusunun hemen önündeki evde yaşayan 66 yaşındaki Durak Evren, şikayetleri karşısında hiçbir işlem yapılmadığını söyledi. Kapısının önündeki pislikten dolayı oluşan kötü koku sebebiyle evinin camlarını dahi açamadığını belirten Evren, "Burası bir aydır böyle, ben 4 sefer aradım. Hep olumsuz cevaplar aldım. Bir kere gelip resmini çektiler başka bir şey yapmadılar. Sabah tekrar aradım, muhtar aramış. "Tamam" dediler, "Kayıtta" dediler. Kaç kere aramama rağmen daha yeni kaydetmişler. Buradan pislikler çıkıyor hep, çamaşır makinesi çalıştığı zaman olduğu gibi hepsi dışarı çıkıyor. Kokudan dolayı cam da açamıyoruz. Çocukları bir arı soksa ne arısı olduğu belli değil" sözleriyle isyan etti.

Tamir edilmeyen patlak rögor mahalleliyi bezdirdi
Tamir edilmeyen patlak rögor mahalleliyi bezdirdi
Tamir edilmeyen patlak rögor mahalleliyi bezdirdi
Tamir edilmeyen patlak rögor mahalleliyi bezdirdi

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Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, İsyan, Evren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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