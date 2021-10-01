Üye Girişi
Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı - Son Dakika

Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

01.10.2021 09:28
Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı, System.String[]

Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı Gümüşhane'de tamir etmek için evinin çatısına çıkan vatandaş yükseklik korkusu tutunca aşağı inemedi.

Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de tamir etmek için evinin çatısına çıkan vatandaş yükseklik korkusu tutunca aşağı inemedi. Çatıda kalan vatandaş bölgeye çağrılan İtfaiye aracının sepetiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezine bağlı Vank semtinde yaşayan Kemal İnce isimli vatandaş 2 katlı evinin çatısındaki bazı noktaları tamir etmek için çatıya çıktı. Bir süre sonra yükseklik korkusu nedeniyle merdivenle çıktığı çatıdan inemeyerek burada mahsur kalan İnce'nin ailesi durumu İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Aile bireylerinin otursun diye çatıya attığı yastığı bile korkudan inip alamayan İnce'yi bölgeye gelen İtfaiye aracı sepetine çıkan ekipler indirdi.

Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı
Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı
Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı
Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı
Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı

Gümüşhane, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın gündemine oturmuştu! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez açıklama yaptı 09:27 Dünyanın gündemine oturmuştu! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez açıklama yaptı Son dakika: Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya geldi! Birçok ilimiz kuvvetli yağışa maruz kalacak 09:04 Son dakika: Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya geldi! Birçok ilimiz kuvvetli yağışa maruz kalacak Erdoğan'ın 08:44 Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler
Sanayi ve elektrik sektörüne kötü haber! Doğal gaza yüzde 15 zam yapıldı 07:57 Sanayi ve elektrik sektörüne kötü haber! Doğal gaza yüzde 15 zam yapıldı Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı 07:36 Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı Özrü kabahatinden büyük! Cicaldau'nun pozisyonunu bozan hakemden tuhaf savunma: Şanssızlık 01:12 Özrü kabahatinden büyük! Cicaldau'nun pozisyonunu bozan hakemden tuhaf savunma: Şanssızlık
Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli 22:47 Koronavirüsten sonra ortaya çıkan anal sendrom, insanı yerinde oturtmuyor! Doktorlar endişeli Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır 20:33 Rekabet Kurulu, Trendyol hakkında geçici tedbir kararı verdi! Suçlamalar çok ağır

Son Dakika Haberleri
09:31 Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu
09:27 Dünyanın gündemine oturmuştu! Kurtarma ekibiyle birlikte kendini arayan adam ilk kez açıklama yaptı
09:07 Feci kaza 21 yaşındaki genci canından etti! 6. kattaki evlerinin balkonundan düştü
09:04 Son dakika: Meteoroloji'den uyarılar arka arkaya geldi! Birçok ilimiz kuvvetli yağışa maruz kalacak
09:02 Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler
08:47 "Balığa gidiyorum" diyerek evden çıkan adam, bir daha dönmedi! 3 gündür aranıyor
08:44 Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği McGurk kimdir? İşte ABD'li isimle ilgili tüm bilgiler
08:37 Selin Ciğerci, ekranlara adım atıyor! Show TV'de moda programı jüriliği yapacak
07:46 Fenomen dizi Camdaki Kız'da yasak aşk Cana, Sedat ve Nalan'ı yatakta öpüşürken izledi
07:36 Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduata stopaj indiriminde süre 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı
Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu Sıralamada yine geriye düştük! Değil Şampiyonlar Ligi, artık Avrupa Ligi bile hayal oldu         
09:31
Feci kaza 21 yaşındaki genci canından etti! 6. kattaki evlerinin balkonundan düştü Feci kaza 21 yaşındaki genci canından etti! 6. kattaki evlerinin balkonundan düştü         
09:07
Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler Fatih Terim, Marsilya deplasmanı hakkında konuştu: Ermeni ve Yunan bayraklarıyla taraftarımızı tahrik ettiler         
09:03
Selin Ciğerci, ekranlara adım atıyor! Show TV'de moda programı jüriliği yapacak Selin Ciğerci, ekranlara adım atıyor! Show TV'de moda programı jüriliği yapacak         
08:38
Fenomen dizi Camdaki Kız'da yasak aşk Cana, Sedat ve Nalan'ı yatakta öpüşürken izledi Fenomen dizi Camdaki Kız'da yasak aşk Cana, Sedat ve Nalan'ı yatakta öpüşürken izledi         
07:47
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı Hatay'daki aile katliamında eşini ve 2 çocuğunu boğarak öldüren baba tutuklandı         
20:33
Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı Sahte PCR testi yapmaktan yargılanan Bülent Ersoy'un 21 kişilik orkestra ekibi tutuklandı         
20:23
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi Eşini öldürdü, kaçmak amacıyla PKK'ya katılmak istedi         
17:17
Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi Azerbaycan-İran arasındaki restleşme sonrası sınıra asker gönderildi         
16:57
Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı         
15:04
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 09:40:19. #1.11#
SON DAKİKA: Tamir etmek için çıktığı çatıda mahsur kaldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement