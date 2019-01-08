Tamir Etmek İçin Kaputu Açtılar, Fırlayan Fare ile Neye Uğradığını Şaşırdılar... O Anlar Kamerada

Tamir etmek için kaputu açtılar, fırlayan fare ile neye uğradığını şaşırdılar... O anlar kamerada
Farenin motordan fırlama anları ve çalışanların korkuları güvenlik kamerasına yansıdı
DÜZCE - Düzce
'de, kışlık bakım için oto tamirhanesine getirilen ticari aracın motorundan fırlayan fare, tamirhane çalışanlarını korkuttu. Farenin motordan fırlama anı ve tamirhane çalışanlarının korkuları güvenlik kamerasına yansırken fareyi gören tamirhane çalışanları sağa sola kaçıştı. Tamirhane çalışanları motordan fırlayan fare sonrasında tamirhanenin her yerine fare kapanları yerleştirdiler.
Olay; Düzce merkezde Aziziye Mahallesi
'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde Yakup Keskin
'e ait oto yağ bakım tamirhanesinde meydana geldi. Tamirhaneye kışlık bakım için getirilen hafif ticari aracın motor kapağını Açan Yakup Keskin, aracın radyatörüne antifriz koymak için hamle yaptığı esnada aracın motor kısmında ısınmaya çalışan bir fare aniden fırlayarak dükkanın içine girdi. Fareyi görünce paniğe kapılan Yakup Keskin, araç sahibi ve tamirhane çalışanları kaçmaya çalışan fareyi tekmelemeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. İşyerinin içine giren fareyi yakalamak isteyen Yakup Keskin ve çalışanları fareyi yakalamak için tamirhanenin çeşitli yerlerine fare kapanları koydular.
Olay anını anlatan Yakup Keskin; "Araç
bakım için gelmişti. Kaputunu kaldırdığım esnada fare üzerimize zıpladı. Kış ayı, motorlar sıcak. Yuva yapmıştı üzerimize sıçradı. O anda herkes gibi bizde tepki gösterdik. Fare halen dükkanda. Araç sahibinin bilgisi yoktu, şaşırdı. Sağolsun bize bıraktı gitti. Biz uğraşıyorsun şu anda. Fareyi yakalamaya çalışacağız. Ne kadar başarılı olabilirsek" diye konuştu.
Farenin motordan sıçrayarak, Yakup Çimen ve çalışanların üzerine sıçrama anı ise işyerinin güvenlik kamerasına takıldı.