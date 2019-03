Tamir Etmek İçin Üzerine Çıktığı 3 Metrelik Makineden Yere Çakıldı

Yavuz YILMAZ İNEGOL-DHA Bursa'nın İnegöl ilçesinde atık su arıtma tesisinde çalışan işçi Can M., yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Fatih Mahallesinde faaliyet gösteren atık su arıtma tesisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tamir etmek için tesiste arızalanan makinanın üzerine çıkan görevli 54 yaşındaki Can M., burada çalıştığı sırada dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten beton zemine çakıldı. Yaralanan Can M., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

