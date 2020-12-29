Tamir etmek istediği kamyonet çalışınca metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi - Son Dakika

Tamir etmek istediği kamyonet çalışınca metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi

29.12.2020 22:56

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 62 yaşındaki Mustafa Haşiloğlu, tamir etmek istediği kamyonetin altında metrelerce sürüklenerek feci şekilde can verdi. Yaşlı adamın cansız bedenini gören oğlu gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kocaeli'de yaşanan korkunç olay, 14.00 sıralarında İzmit Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir oto kurtarıcıda meydana geldi. Oto kurtarıcıda arızalı bir 41 BE 027 plaka Renault marka kamyoneti tamir etmek isteyen Mustafa Haşiloğlu (62), yere yatarak aracın altına girdi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Haşiloğlu'nun dokunduğu kablolar birbirine çarpınca araç bir anda çalıştı. Çalışan aracın altında metrelerce sürüklenen Haşiloğlu'nu aracın altından itfaiye ekipleri vinç yardımı ile çıkardı.

OĞLU GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerince yapılan incelemede ise Haşiloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Haşiloğlu'nun cansız bedenini gören oğlu Yasin Haşiloğlu ise gözyaşlarına boğuldu.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde aracın bir anda çalışarak hareket ettiği ve Haşiloğlu'nu metrelerce sürüklediği görülüyor.

Tamir etmek istediği kamyonet çalışınca metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi

Renault, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tamir etmek istediği kamyonet çalışınca metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi - Son Dakika


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