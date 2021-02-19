Tamir etmek istediği telefon bir anda alev topuna döndü...O anlar kamerada - Son Dakika

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Tamir etmek istediği telefon bir anda alev topuna döndü...O anlar kamerada

BATMAN - Batman'da arızalı telefon, tamir sırasında bir anda alev aldı. Korku dolu anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Batman'da bir müşteri tarafından kendisine bırakılan telefonu tamir etmek isteyen teknik servis sorumlusu, telefonun sorunun öğrenmek için açmaya çalıştı. Telefon bataryasının şiştiğini fark eden teknik servis sorumlusu, bataryayı sökmeye çalıştığı sırada telefon alev aldı. Görevli, elindeki telefonu yere atıp bölgeden uzaklaşırken, korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.