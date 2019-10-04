Son Dakika Haberleri: Tamir etmek istediği traktörün altında kaldı
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Tamir etmek istediği traktörün altında kaldı

1 saat önce

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Sermet Kök (39), tamir etmeye çalıştığı traktörün üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

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TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Sermet Kök (39), tamir etmeye çalıştığı traktörün üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Sıkıştığı yerden polis ve mahalleli tarafından kurtarılan Kök, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Nene Hatun Sokak'ta meydana geldi. Sermet Kök, evin önünde park halindeki ağabeyi İlhan Kök'e ait arızalı plakasız traktörü tamir etmek istedi. Sermet Kök, arka tekerlerinden birini sökmek için traktörün altına odun parçaları koydu. Kök, tekeri yerinden çıkardığı sırada odun parçaları kaydı. Traktör, Sermet Kök'ün üzerine düştü. Olayı görenler, yakındaki Merkez Anadolu Lisesi ve Seyrantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrenci çıkış saati için bekleyen polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışan Sermet Kök, polis memurları ve mahallelinin çalışmasıyla çıkarıldı. Kök, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:49 Kaynak: DHA
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