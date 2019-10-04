Tamir etmek istediği traktörün altında kaldı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Sermet Kök (39), tamir etmeye çalıştığı traktörün üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Kök, sıkıştığı yerden polis memurları ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Nene Hatun Sokak'ta meydana geldi. Sermet Kök, ağabeyi İlhan Kök'e ait evin önünde arızalı olarak duran plakasız traktörü tamir etmek istedi. Sermet Kök traktörün arka tekerlerinden birini sökmek için traktörün altına odun parçaları koydu. Kök tekeri yerinden çıkarttığı sırada odun parçaları kaydı. Traktör, Sermet Kök'ün üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar yakındaki Merkez Anadolu Lisesi ve Seyrantepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrenci çıkış saati için bekleyen polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekiplerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışan Sermet Kök, polis memurları ve vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Kök, Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kök, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.