Tamir etmeye çalıştığı çekicinin altında can verdi (2) - Son Dakika

Tamir etmeye çalıştığı çekicinin altında can verdi (2)
29.12.2020 22:34
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIİzmit'te yediemin otoparkında çalışan Mustafa Haşiloğlu'nun eski çekiciyi tamir etmek isterken, hareket eden çekicinin altında kalarak ölmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
İzmit'te yediemin otoparkında çalışan Mustafa Haşiloğlu'nun eski çekiciyi tamir etmek isterken, hareket eden çekicinin altında kalarak ölmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Haşiloğlu'nun, aracın altına girdikten sonra yanlışlıkla kablolar aracılığıyla marşa bastığı ve hareketlenen aracın altında kaldığı görüldü.
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