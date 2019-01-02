Tamir Ettiği Asansörün Altında Kalan Teknisyen Hayatını Kaybetti
2 saat önce
Tamir ettiği asansörün altında kalan teknisyen hayatını kaybettiADANA - Adana'da bir apartmanın asansörünü tamir ederken asansörün düşmesi sonucu altında kalan teknisyen, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Tamir ettiği asansörün altında kalan teknisyen hayatını kaybetti
ADANA - Adana
'da bir apartmanın asansörünü tamir ederken asansörün düşmesi sonucu altında kalan teknisyen, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir
ilçesi Dadaloğlu
Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Adıyaman
isimli teknisyen bir apartmanın asansörünün bakımını yapmak istedi. Adıyaman bir süre çalışırken, tamir ettiği asansörün üzerine düşmesi sonucu bakımını yaptığı asansör ile kabin arasında sıkıştı. Teknisyen sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kurtarılıp özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Adıyaman, olaydan yaklaşık 2 saat sonra yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Teknisyenin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:04 Kaynak: İHA
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