Tamir Ettiği Asansörün Altında Kalarak Ağır Yaralandı
1 saat önce
Adana'da bir apartmanın asansörünü tamir ederken asansörün düşmesi sonucu altında kalan teknisyen ağır yaralandı.
Adana
'da bir apartmanın asansörünü tamir ederken asansörün düşmesi sonucu altında kalan teknisyen ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir
ilçesi Dadaloğlu
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Adıyaman
isimli teknisyen bir apartmanın asansörünün bakımını yapmaya başladı. Teknisyen bir süre çalışırken, tamir ettiği asansörün üzerine düşmesi sonucu bakımını yaptığı asansör ile kabin arasında sıkıştı. Bu sırada apartmanda oturanlar yardım çığlıklarını duyup sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, Adıyaman'ı asansör boşluğundan çıkarıp hastaneye götürdü. Boynunda kırık olduğu saptanan yaralı, yoğun bakıma kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, teknisyenin hayati tehlikesi olduğu, makineye bağlandığı öğrenildi. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:49 Kaynak: İHA
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