Son Dakika Haberleri: Tamir Ettiği Çatıdan Düşen İşçi Öldü

Tamir Ettiği Çatıdan Düşen İşçi Öldü

24 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir ettiği çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti.

Tamir Ettiği Çatıdan Düşen İşçi Öldü, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir ettiği çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi Spor Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin çatısını tamir etmek isteyen Orhan Yaşa (59), bastığı plastik parçanın kırılması sonucu 4 metre yüksekten zemine düştü.

İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yaşa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cesedi, incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:30 Kaynak: AA

Mahmudiye, Bursa, İnegöl, İşçi, Güncel
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