Tamir Ettiği Çatıdan Düşen İşçi Öldü
24 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tamir ettiği çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde tamir ettiği çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Mahmudiye
Mahallesi Spor Sokak'ta faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinin çatısını tamir etmek isteyen Orhan Yaşa (59), bastığı plastik parçanın kırılması sonucu 4 metre yüksekten zemine düştü.
İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Yaşa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cesedi, incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:30 Kaynak: AA
Temizlik İşçisinden Örnek Hareket
Zonguldak - Özel)temizlik İşçisi Soğuktan Donmasın Diye Çöpten Bulduğu Kazağı Köpeğe Giydirdi
Son Dakika! Trump'ın Skandal Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt: Kimse Sokak Kabadayısı Diliyle Türkiye'yi Tehdit Edemez
Giresunlular Kenevir Ekmek İstiyor