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Tamir ettiği cep telefonunun bataryası elinde patladı

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yetkili servise tamir için bırakılan ünlü cep telefonunun bataryası tamir sırasında patlayarak alev aldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yetkili servise tamir için bırakılan ünlü cep telefonunun bataryası tamir sırasında patlayarak alev aldı. Patlama anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Manavgat'ta bir vatandaşın şarj sorunu yaşadığı gerekçesiyle yetkili servise götürdüğü ünlü bir markaya ait cep telefonunun bataryası patlayarak alev aldı. Telefonun arızasını gidermek amacıyla kapağını açtığı sırada bataryanın patlaması ve alev alması üzerine şaşkına dönen teknisyen, yanmaya başlayan bataryayı can havliyle yere atarak söndürmeye çalıştı. Bu sırada işyerine gelen müşterinin ayaklarının dibine düşen batarya güçlükle söndürülebildi. Yaşananlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, cep telefonu kullanıcılarından orijinal olmayan batarya kullanmamalarını isteyen işyeri sahibi Şenol Ay, "Cep telefonlarının bataryalarının patlaması genellikle şarj süresiyle ilgilidir. Özellikle havaların sıcak olduğu yaz aylarında telefonlar 2 saatten fazla şarj edilmemelidir. Özellikle akşam tak, sabah çıkar olayı bırakılmalıdır" dedi.
(İHA)
Tamir ettiği cep telefonunun bataryası elinde patladı
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:45 Kaynak: İHA
Antalya, Manavgat, Güncel
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