Tamir ettiği kamyonun altında kalıp, yaralandı - Son Dakika
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Tamir ettiği kamyonun altında kalıp, yaralandı

6 saat önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, oto tamirhanesinde çalışan Burak Can Tekir, tamir ettiği kamyonun devrilmesiyle altında kalarak, yaralandı.

Tamir ettiği kamyonun altında kalıp, yaralandı, System.String[]

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, oto tamirhanesinde çalışan Burak Can Tekir, tamir ettiği kamyonun devrilmesiyle altında kalarak, yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Köseköy Mahallesi Mustafa Öz Caddesi'nde bulunan oto tamirhanesinde meydana geldi. Tamir için kamyonun altına girerek, çalışmaya başlayan Burak Can Tekir'in sabitlediği kriko, yerinden çıktı. Bunun üzerine kamyon, Tekir'in üzerine devrildi. Tekir'in kamyonun altında kaldığını gören arkadaşları, sağlık ve itfaiye ekibi çağırdı. İhbarla tamirhaneye gelen itfaiyeciler, Tekir'i 20 dakikalık çalışmayla aracın altından yaralı kurtardı. Sağlık görevlileri ise Tekir'i ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Burak Can Tekir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Burak Can, Kartepe, Kocaeli, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:34 Kaynak: DHA
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