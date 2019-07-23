Son Dakika Haberleri: Tamir ettiği kepçenin altında kalan usta öldü
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Tamir ettiği kepçenin altında kalan usta öldü

26 dakika önce

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, iş makinesinin kepçesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Tamir ettiği kepçenin altında kalan usta öldü, System.String[]
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, iş makinesinin kepçesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yılançatı mevkisinde çalışan iş makinesi arızalandı.
Tamir için çağrılan usta Hasan Şimşek (60), tamir için çalıştığı sırada iş makinesinin boşalan kepçesinin altında kaldı.
112 acil servis ekiplerince Yığılca Devlet Hastanesine kaldırılan Şimşek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber alarak hastaneye gelen Şimşek'in yakınları sinir krizi geçirdi.
Hasan Şimşek, Yığılca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:13 Kaynak: AA
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