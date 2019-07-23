Tamir ettiği kepçenin altında kalan usta öldü
26 dakika önce
Düzce'nin Yığılca ilçesinde, iş makinesinin kepçesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Düzce Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:13 Kaynak: AA
'nin Yığılca
ilçesinde, iş makinesinin kepçesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yılançatı mevkisinde çalışan iş makinesi arızalandı.
Tamir için çağrılan usta Hasan Şimşek
(60), tamir için çalıştığı sırada iş makinesinin boşalan kepçesinin altında kaldı.
112 acil servis ekiplerince Yığılca Devlet Hastanesine kaldırılan Şimşek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber alarak hastaneye gelen Şimşek'in yakınları sinir krizi geçirdi.
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