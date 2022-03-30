Tamir ettiği lift üzerine düştü, hastanede kurtarılamadı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, oto tamir atölyesinde lift tamiri yapan Halit İkiz (51), üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. İkiz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam Kartepe'nin Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi'ndeki oto tamir atölyesinde meydana geldi. 20 gün önce atölyede kurulan liftin arızalanması üzerine, makinenin tamir ve bakımlarını yapan Halit İkiz'e haber verildi. Tamir için dükkana gelen İkiz, çalıştığı sırada makinenin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Diğer çalışanların haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İkiz, ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Halit İkiz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. ?