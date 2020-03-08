Tamir ettiği motorlu testerenin boğazını kesmesiyle öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tamir ettiği motorlu testerenin boğazını kesmesiyle öldü - Son Dakika

Tamir ettiği motorlu testerenin boğazını kesmesiyle öldü

6 saat önce

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde tamir etmeye çalıştığı testerenin boğazını kestiği Metin Abanuz (24), hayatını kaybetti.

Tamir ettiği motorlu testerenin boğazını kesmesiyle öldü, System.String[]
GİRESUN'un Bulancak ilçesinde tamir etmeye çalıştığı testerenin boğazını kestiği Metin Abanuz (24), hayatını kaybetti.

Bulancak ilçesine bağlı Erdoğan köyünde dün akşam saatlerinde bahçede bulunan ağaçları kesen Metin Abanuz'un kullandığı motorlu testere arızalandı. Abanuz'un tamir etmek istediği testere, aniden çalıştı. Testere, Metin Abanuz'un şah damarını kesti. Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Abanuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Metin Abanuz'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


- Bulancak
Bulancak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 11:36 Kaynak: DHA
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