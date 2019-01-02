Tamir Ettiği Tablet Patladı, İki Eli ve Kulağı Yandı
1 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesindeki bir elektronik teknik servisindeki tablet, tamir esnasında patlayarak tamircinin ellerinin ve sol kulağının yanmasına neden oldu.
Bursa'nın İznik ilçesindeki bir elektronik teknik servisindeki tablet, tamir esnasında patladı. Elleri ve sol kulağı yanan Enes Şahin (30), "Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken, birden patlama meydana geldi. Ucuz atlattım" dedi.
"PATLAYARAK ALEV ALDI"
Olay, Beyler Mahallesi Mustafa Doğan Sokak'taki elektronik teknik servisinde meydana geldi. Enes Şahin, müşteriye ait tabletin tamirini yaparken, tablet birden patlayarak alev aldı. İki eli ile sol kulağı yanan Şahin üzerine eşya atarak tableti söndürmeye çalıştı.
"UCUZ ATLATTIM"
Serviste görevli 2 çalışanın yardımıyla alev alan tableti söndüren Şahin, "Her zaman yaptığımız gibi, ürünleri tamir ediyorduk. Tableti bataryadan ayırmaya çalışırken, birden patlama meydana geldi. Patlama üzerine kendimi geri çektim, ama ellerim yandı. Kulağıma da ateş geldi. Ucuz atlattım" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:18 Kaynak: DHA
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