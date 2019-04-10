Son Dakika Haberleri: Tamir Ettikleri Çatı Çöktü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Tamir Ettikleri Çatı Çöktü: 1 Ölü, 2 Yaralı

1 saat önce

RİZE'nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde 3 katlı evin çatısı tamir sırasında çöktü.

Tamir Ettikleri Çatı Çöktü: 1 Ölü, 2 Yaralı, System.String[]
RİZE'nin Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde 3 katlı evin çatısı tamir sırasında çöktü. Çatıdan düşen Osman Keskin (59) hayatını kaybederken, Mehmet Akif Taşçı (24) ve İbrahim Taşçı (55) ağır yaralandı. 

Olay, öğle saatlerinde Çayeli ilçesi Madenli beldesi Habiboğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Keskin, Mehmet Akif Taşçı ve İbrahim Taşçı, onarmak için 3 katlı evin çatısına çıktı. Ancak çatı çöktü. Osman Keskin ile Mehmet akif ve İbrahim Taşçı yere düştü.  İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Osman Keskin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Ağır yaralı olan Mehmet Akif Taşçı ve İbrahim Taşçı tedavi altına alındı. 

- Rize
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:43 Kaynak: DHA
Rize, Osman Keskin, Madenli, Çayeli, Güncel
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