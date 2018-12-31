Son Dakika Haberleri: Tamir İçin Bırakılan 2 Otomobil Yandı

Tamir İçin Bırakılan 2 Otomobil Yandı

14 dakika önce

İzmir'in Buca ilçesinde tamir için bırakılan ve park halinde yanan 2 otomobilde hasar oluştu.

Tamir İçin Bırakılan 2 Otomobil Yandı, System.String[]
İzmir'in Buca ilçesinde tamir için bırakılan ve park halinde yanan 2 otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, 6. Sanayi Sitesi 576 Sokak'ta tamir için bırakıldığı belirlenen bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, bitişikte bulunan başka bir araca sıçradı.


Araçların LPG'li olmasından dolayı patlama sesi duyan site görevlileri durumu itfaiye ve polis ekipleri bildirdi.


Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.


Yangında iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:06 Kaynak: AA

Buca, İzmir, Güncel
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