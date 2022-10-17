Tamir için bırakılan aracı böyle çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tamir için bırakılan aracı böyle çaldı

17.10.2022 17:07

Tamir için bırakılan aracı böyle çaldı Aracın çalınma anları güvenlik kameralarına yansıdı Gaziantep'te tamir için oto tamircinin önüne park edilen hafif ticari araç çalındı.

Tamir için bırakılan aracı böyle çaldı

Aracın çalınma anları güvenlik kameralarına yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te tamir için oto tamircinin önüne park edilen hafif ticari araç çalındı. Aracın çalınma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Y.T. isimli araç sahibi, 01 BK 639 plakalı hafif ticari aracını tamir için Küsget Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircisine bıraktı. Oto tamirci de içeride yer olmadığı Y.T.'nin aracını işyerinin önüne park etti. Daha sonrasında işyeri önüne gelen ve kimliği belirlenemeyen bir şahıs, tamirciler içeride çalışırken kapının önünde park halinde bulunan çaldı.

Aracın çalınma anları güvenlik kameralarında

Aracın çalınma anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahsın tamir için bırakılan aracı çalma anları saniye saniye yer aldı. Yaşanan olayın ardından durum polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yeri ve çevredeki diğer iş yerlerinin güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, çalınan aracı ve aracı çalan şahsı bulmak için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Gaziantep haberi: Gaziantep'te huzur uygulaması: 22 gözaltı Gaziantep haberi: Gaziantep'te huzur uygulaması: 22 gözaltı Amatörde büyük heyecan başladı Amatörde büyük heyecan başladı
Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tamir için bırakılan aracı böyle çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:51 Arda güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı
19:27 Ballon d'Or ödülü sahibine gidiyor! İşte aday olan futbolcular
19:18 Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Gökyüzünü alevlerle aydınlandı
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:13 Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı
18:07 Billur Kalkavan, büyük sırrı herkesten saklamış! Öleceğini 3 ay önceden biliyormuş
18:03 ABD'ye ziyaretinin amacı ne? İYİ Parti'nin dünyaya açılan kapısı Mehmet Ali Karamemiş hakkında dikkat çeken derleme
17:28 Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 20:04:14. #1.12#
SON DAKİKA: Tamir için bırakılan aracı böyle çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement