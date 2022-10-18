Tamir için bırakılan hafif ticari araç çalındı - Son Dakika
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Tamir için bırakılan hafif ticari araç çalındı

18.10.2022 00:58
Tamir için bırakılan hafif ticari araç çalındı

Gaziantep'te tamir için oto tamircinin önüne park edilen hafif ticari araç çalındı.

Gaziantep'te tamir için oto tamircinin önüne park edilen hafif ticari araç çalındı. Aracın çalınma anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Y.T. isimli araç sahibi, 01 BK 639 plakalı hafif ticari aracını tamir için Küsget Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircisine bıraktı. Oto tamirci de içeride yer olmadığı Y.T.'nin aracını iş yerinin önüne park etti. Sonrasında iş yeri önüne gelen ve kimliği belirlenemeyen bir şahıs, tamirciler içeride çalışırken kapının önünde park halinde bulunan aracı çaldı.

Aracın çalınma anları güvenlik kameralarında

Aracın çalınma anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli şahsın tamir için bırakılan aracı çalma anları saniye saniye yer aldı. Yaşanan olayın ardından durum polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yeri ve çevredeki diğer iş yerlerinin güvenlik kamerasını inceledi. Ekipler, çalınan aracı ve aracı çalan şahsı bulmak için çalışma başlattı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Şehitkamil, Gaziantep, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tamir için bırakılan hafif ticari araç çalındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tamir için bırakılan hafif ticari araç çalındı - Son Dakika
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