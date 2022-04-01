Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

01.04.2022 10:36
Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Çaykapı ve Akseki köylerinde telefon ve internet kablolarının farklı zamanlarda 3 kez çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT (jandarma dedektifleri) ekipleri, failleri yakalamak için çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında haberleşme nakil hatlarını çalanların Çorum'dan geldikleri belirlendi.

JASAT ekiplerinin Çorum'da yaptığı araştırmada, A.Y'nin (21) Oğuzlar ilçesi sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir oto tamircisine bırakılan kamyoneti alarak A.K. (24), A.S. (30) ve O.Ç. (22) ile Tosya ilçesine geldiği, Çaykapı ve Akseki köylerinden telefon ve internet kablolarını keserek çaldıkları, ardından bunları eriterek içindeki bakır teli Osmancık ilçesinde bir hurdacıya 4 bin liraya sattıkları tespit edildi.

Jandarma ekiplerince Oğuzlar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da kablo hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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