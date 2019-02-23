Son Dakika Haberleri: Tamir İçin Bırakılan Laptopu Çaldılar

Tamir İçin Bırakılan Laptopu Çaldılar

14 dakika önce

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, bir iş yerine tamir için bırakılan laptopu çalarak 500 TL'ye satan 2 kişi. polisin operasyonu ile yakalandı.

Tamir İçin Bırakılan Laptopu Çaldılar, System.String[]
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, bir iş yerine tamir için bırakılan laptopu çalarak 500 TL'ye satan 2 kişi. polisin operasyonu ile yakalandı.

Çayırova Yeni Mahalle Fatih Caddesi'nde bulunan bir iş yerine giren hırsızlar, tamir için bırakılan laptopu çaldı. İş yeri sahibi M.Ş.'nin müşterisine ait tamir etmek için aldığı laptopun çalındığını bildirmesi üzerine polis araştırma başlattı. Polis, Samir H. (42) ile Hamza M.'yi (20) yakalayarak gözaltına aldı. Suriye uyruklu 2 kişi çaldıkları laptopu yine Suriye uyruklu Z.H.'ye 500 TL karşılığında sattıklarını söyledi. Darıca'da oturan Z.H.'nin evine gidildi. Z.H. evde bulunamazken, gözaltındaki 2 kişi ile ilgili soruşturma devam ediyor.

- Çayırovakocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:53 Kaynak: DHA

Çayırova, Güncel
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