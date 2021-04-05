Son dakika! Tamir için oto sanayiye bırakılan otomobil, alev alev yandı - Son Dakika

BOLU'da, oto sanayi sitesine tamir için getirilen otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince yarım saatte söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Aşağı Soku Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesindeki Ayhan Karakaş'a ait iş yerinde, saat 11.30 sıralarında, tamir için getirilen otomobilde yangın başladı. İş yerine de sıçrayan alevleri gören çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. İhbarla kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, yarım saatte söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde de hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.