Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti

31.05.2022 17:07
Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti

Uşak'ta tamir için çıktıkları cami kubbesinden düşen 2 inşaat ustasından Mehmet Çelebi hayatını kaybederken, Ahmet Çelik ise ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.

Uşak'ta öğle saatlerinde Banaz ilçesi Dilek Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde iddiaya göre, tamirat için çıktıkları kubbede dengesini kaybeden inşaat ustası Mehmet Çelebi zemine diğer usta Ahmet Çelik ise caminin çatısına düştü.

İLK MÜDAHALELERİ OLAY YERİNDE YAPILDI

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 2 inşaat ustası, Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ RİSKİ VAR

Tedaviye alınan işçilerden Mehmet Çelebi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Çelik'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Mehmet Çelebi, Ahmet Çelik, İnşaat, Uşak, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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