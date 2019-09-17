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Tamir için çıktığı çatıda kalp krizinden öldü

1 saat önce

KAYSERİ'de evinin çatısını tamir etmek için çıkan Halil İbrahim Tunçer (62) hayatını kaybetti.

Tamir için çıktığı çatıda kalp krizinden öldü, System.String[]
KAYSERİ'de evinin çatısını tamir etmek için çıkan Halil İbrahim Tunçer (62) hayatını kaybetti. Cesedi 4 gün sonra eve gelen yakınları tarafından bulunan Tunçer'in kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin ediliyor.
Merkez Melikgazi ilçesinde oturan Halil İbrahim Tunçer, yakınlarına, Sarıoğlan ilçesindeki yazlık müstakil evine gideceğini söyledi. Halil İbrahim Tunçer'den haber alamayan yakınları, bugün yazlık eve gittiğinde, çatıda cesediyle karşılaştı. Vücudunda yara ve kesi izi bulunmayan Tunçer'in cesedi, yapılan incelemeden sonra Sarıoğlan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tamir için çatıya çıktığında kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin edilen Tunçer'in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile belirlenecek. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


Kalp Krizi, Melikgazi, Sarıoğlan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:55 Kaynak: DHA
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